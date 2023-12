Caetano processa marca de roupa por uso não autorizado de sua imagem

Caetano Veloso entrou com um processo indenizatório contra a Osklen e seu fundador, Oskar Metsavaht, em razão do uso não autorizado da imagem do artista e dos elementos culturais do movimento Tropicália na nova coleção da marca.

Caetano, como se sabe, nunca autorizou o uso de sua imagem ou de sua obra para campanhas publicitárias, e foi surpreendido pela campanha da Osklen usando elementos desse que é um dos símbolos de sua criação artística, bem como imagens suas no show de comemoração de 50 anos do lançamento do inigualável disco Transa.