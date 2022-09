Bolsonaro x Lula: Bem-vindo de volta, Joaquim Barbosa

O retorno do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa ao debate público mostrando como Jair Bolsonaro é visto no exterior – e apoiando Lula para presidência do Brasil em 2023 – fez muito bem a essa nação esfarelada, esfacelada por um grupo: a extrema-direita.

Joaquim Barbosa é aquele apoio acima de qualquer suspeita.

Como repórter em Brasília, cobri o escândalo do mensalão para a revista Época. Ele não fechou os olhos, nem a imprensa. Foi pelo veículo que vi o dinheiro de corrupção entregue a base do governo PT – comprando o parlamento brasileiro – sendo sacado em agências do Banco Rural. Naquele momento, um sonho… virou pesadelo.

Mas de que forma mesmo que continuam a querer comparar Lula com Bolsonaro? É a escória mesmo, que defende a tortura de mulheres grávidas aos 19 anos, que vamos relativizar? É a escória que imita um paciente com falta de ar quando mais de três mil brasileiros morriam diariamente nos hospitais sem oxigênio?

Que sociedade brasileira é esta?

Onde estão meus compatriotas que acreditam de verdade no “verás que um filho teu não foge à luta?”. Eu não sei. Ando confuso à medida que se aproximam as eleições. O país – banalizando o mal, se deixando banalizar pelo mal – gera confusão em inúmeros países, não só o próprio Brasil.

Disse Joaquim Barbosa:

“Em 2018, eu alertei os brasileiros de que Jair Bolsonaro seria uma péssima escolha para a Presidência da República. Bolsonaro não é um homem sério, não serve para governar um país como o nosso, não está à altura, não tem dignidade para ocupar um cargo dessa relevância”.

Pensei que tivesse ouvido tudo, mas veio uma verdade absoluta:

“Nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto, desprezível, uma pessoa a ser evitada. Esse isolamento internacional é muito ruim para o nosso país”.

“Abjeto, desprezível”, disse ele.

Este colunista, ao lado de Rubens Valente, escreveu a única reportagem que contestou qualquer ato público de Joaquim Barbosa. O ex-ministro fez uma bela defesa, mas estava ali sendo contraditado pelo jornalismo que investiga a todos que exercem cargos públicos.

Sem exceção. Por conta da reportagem, nunca mais o ex-presidente do STF me atendeu.

Mas o que Joaquim Barbosa afirma depois de tudo o que disse sobre Bolsonaro cabe ao jornalismo sério e isento – que cobriu também o sítio de Atibaia anulado – informar!

O ministro – aquele mesmo relator do processo do mensalão do PT que descortinou a inocência da esquerda sul-americana – afirmou:

“É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição no próximo domingo”.

Bem-vindo de volta, Joaquim Barbosa.

