Joaquim Barbosa declara voto em Lula e diz que Bolsonaro é ‘abjeto’; veja

Relator dos processos do mensalão do governo Lula no STF, o ex-ministro Joaquim Barbosa gravou um vídeo para a campanha do petista em que declara voto no ex-primeiro turno já no primeiro turno e faz diversas críticas ao presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de “péssima escolha” para o Palácio do Planalto. Na gravação, o ex-presidente do Supremo lembrou que se opôs ao presidente nas últimas eleições, quando apoiou o petista Fernando Haddad no segundo turno.

“Em 2018, eu alertei os brasileiros de que Jair Bolsonaro seria uma péssima escolha para a Presidência da República. Bolsonaro não é um homem sério, não serve para governar um país como o nosso, não está à altura, não tem dignidade para ocupar um cargo dessa relevância”, declarou Barbosa.

“Nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto, desprezível, uma pessoa a ser evitada. Esse isolamento internacional é muito ruim para o nosso país. Nós perdemos muitas oportunidades com isso. É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição no próximo domingo”, complementou o ex-ministro, que chegou a ser pré-candidato à Presidência em 2018, pelo PSB.

Assista o vídeo: