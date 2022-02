Bolsonaro deu um inacreditável tiro no pé

O presidente Jair Bolsonaro não parece estar preocupado em recuperar a popularidade que vem perdendo em ano eleitoral.

Nesta quinta, 3, durante uma transmissão ao vivo, o presidente se referiu aos nordestinos como “pau de arara” ao cobrar seus assessores sobre a origem de Padre Cícero.

“Falaram que eu revoguei o luto de Padre Cícero. Lá do Pernambuco, é isso mesmo? Que cidade que fica lá? (silêncio) Cheio de pau de arara aqui e não sabem em que cidade fica Padre Cícero, pô? (mais silêncio). Juazeiro do Norte. Parabéns aí. Ceará, desculpa aí, Ceará”, disse.

O termo pejorativo faz parte da postura preconceituosa que o presidente já adotou em diversos momentos de sua carreira política. Bolsonaro faz piadas de mau gosto com frequência e não parece disposto a melhorar.

Em 2018, quando ainda era candidato à presidência, disse que era “apaixonado por uma filha de pau de arara” referindo-se a Michelle Bolsonaro , filha de nordestino.

Em 2019, outra piada de mau gosto. Bolsonaro afirmou que “daqueles governadores de ‘paraíba’, o pior é o do Maranhão; tem que ter nada com esse cara”.

O presidente não é desrespeitoso apenas com nordestinos. Recentemente, ele foi proibido pela Justiça de usar os termos “lepra” e “leproso” para se referir à hanseníase e aos seus portadores.

O caso é grave. Nem mesmo em um ano eleitoral, com um desempenho ruim nas pesquisas de intenção de voto e com pouca expressão no Nordeste, o presidente ajusta sua conduta e decide ser mais respeitoso com os brasileiros