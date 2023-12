Até petistas acham que o partido manda demais no governo, diz pesquisa 

A nova pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta, 20, revela que mesmo aqueles petistas de carteirinha acreditam que o partido manda demais no governo Lula.

“O contexto da pesquisa é o balanço do primeiro ano de mandato. Embora tenha vencido com uma frente ampla, o PT é, na avaliação da maioria dos brasileiros e dos petistas, muito determinante nas decisões da terceira gestão de Lula”, afirmou o cientista político Felipe Nunes, responsável pelo levantamento, à coluna.

Entre os eleitores do atual presidente, por exemplo, 62% acham que a influência do partido é grande no atual governo. Para se ter uma ideia, o percentual é bem parecido entre bolsonaristas, que somam 65%.

Voltando aos lulistas, apenas 7% acham que a influência do PT é pequena, e 27% média…