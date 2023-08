As 10 agendas do governo Lula que exigem a aliança com a centro-direita…

A coluna apurou qual a agenda prioritária do governo Lula no Congresso Nacional no segundo semestre, que impõe ao presidente fechar uma aliança com o PP e o Republicanos, dois partidos de centro-direita.

Na dança das cadeiras, já se sabe quem são os partidos que vão perder ministérios — PT e PSB — e os políticos que serão ministros: os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). É com eles na equipe que Lula pretende aprovar ao menos 10 pautas até dezembro:

conclusão da votação do arcabouço fiscal ;

conclusão da votação da reforma tributária ;

votações orçamentárias;

consolidação das mudanças econômicas para a retomada do crescimento;

aprovação de reformas microeconômicas para barateamento do crédito, financiamentos e investimentos;

discussão de programas sociais e operações como a Robin Hood, revelada pela coluna, juntando salário mínimo à taxação de offshores;

execução de uma agenda ampla na educação;

transição econômica/ecológica para um viés sustentável, com projetos como o do crédito de carbono no Senado;

mudanças no poder e autonomia das agências reguladoras;

restabelecimento do voto de desempate do governo nas decisões do Carf.

