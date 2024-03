Anitta cobra Lula sobre casal brasileiro preso na Turquia

A cantora Anitta cobrou o presidente Lula sobre o casal líbio-brasileiro Ahmed Hasan e Malak Hasan, preso irregularmente na Turquia por tráfico internacional de cocaína após serem vítimas, na verdade, do golpe da mala no aeroporto de Guarulhos.

Neste domingo, 3, Anitta pediu a ajuda de Lula – ou de qualquer ministro de Estado do presidente – para que intervenham junto a Tayyip Erdogan. Ele está no poder há duas décadas na Turquia, tem destruído a democracia e governado como um autocrata.

Segundo a defesa e investigação da própria Polícia Federal, o casal teve as etiquetas das malas trocadas por uma quadrilha que enviava grandes quantidades de cocaína ao país. Por isso, acabaram encarcerados injustamente.

Inocentes, eles não são nem investigados no Brasil enquanto o processo deles anda rapidamente na Turquia, com o julgamento marcado para o próximo dia 7 de março.

Anitta faz o apelo: “A última esperança deles é que o presidente saiba do caso, veja o caso, tente se comunicar com alguém do país para explicar que isso é máfia que ainda não foi pega no Brasil”.