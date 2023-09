Angela Ro Ro estará em shows do emblemático ‘Transa’, de Caetano Veloso

Depois de o reencontro ser ensaiado algumas vezes, Angela Ro Ro confirmou que participará dos novos shows do álbum “Transa”, que Caetano Veloso fará no Rio e São Paulo, em Novembro.

Ela, que toca a gaita da faixa Nostalgia (That’s What Rock’n Roll Is All About), do emblemático disco lançado no ano de 1972, em plena ditadura, voltará aos palcos do colega cantor e compositor.

Angela Ro Ro já tinha sido convidada para o primeiro show no Rio da turnê, em agosto, mas, por questão de agenda, não pôde participar.

Os shows de Caetano com Angela Ro Ro, Jards Macalé, Tutty Moreno e Áureo de Souza – banda original do álbum – estão marcados para os dias 11 e 12 de Novembro, no Rio, e 25 do mesmo mês, em São Paulo.

Continua após a publicidade

O grupo ainda contava com Moacyr Albuquerque, que faleceu em 2000.

Publicidade

Siga