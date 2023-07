Amazônia melhora e tem redução de 33% em áreas sob alerta de desmatamento

Após cinco anos consecutivos de alta, a área sob alerta de desmatamento na Amazônia teve finalmente queda de 33% no primeiro semestre de 2023, segundo dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

O balanço apresentado também mostra que Mato Grosso superou o Pará como estado com maior área sob alerta de desmatamento, com 34% do total contabilizado. O estado contrariou a tendência regional e teve aumento de 7,1% na área sob alerta de desmatamento no primeiro semestre de 2023. Já o Pará teve uma redução de 32,6%.

O governador paraense, Helder Barbalho, diz acreditar na integração institucional entre União e Estados como um dos fatores para queda. “Enquanto Estado também estamos fazendo a nosso dever de casa com ações de repressão, conscientização e implantação da bioeconomia para desenvolvimento sustentável e sócioeconômico da Amazônia”, afirma.

Como informou a coluna, Helder Barbalho é hoje um dos governadores mais próximos de Lula e precisa mostrar muito serviço até a COP-30 – Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – que será realizada no estado que ele governa. Essa virada é boa para o presidente, mas para o governador também…

