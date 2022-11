Alexandre de Moraes manda novo recado a Bolsonaro após ataque bolsonarista

Enquanto ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) eram xingados e hostilizados por bolsonaristas radicais do lado de fora, Alexandre de Moraes dava seu recado ao presidente Jair Bolsonaro durante discurso na conferência que está acontecendo em Nova York.

O ministro do STF – que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – falou claramente sobre a sobrevivência da democracia, num forte recado ao presidente e aos seus apoiadores.

“O Poder Judiciário atuou para chegarmos às vésperas do final do ano com a democracia garantida. A democracia foi atacada, aviltada, mas sobreviveu. O Judiciário não foi cooptado, não foi aumentado, foi uma barreira a qualquer ataque à liberdade”, afirmou, também combatendo os ataques contra os ministros do Supremo e a ideia que Bolsonaro e bolsonaristas de aumentarem o número de cadeiras na corte.

Em outra resposta clara aos ataques, Moraes falou sobre o que verdadeiramente esteve em jogo nos últimos anos: a busca pela autocracia. “O que se pretende é substituir o sistema político. O que se pretende atacar é a própria democracia”, enfatizou.

Moraes também voltou a defender que haja leis sobre as redes sociais, outra pauta que bolsonaristas rejeitam. “Não é possível que as redes sociais sejam terras de ninguém […] Isso começou aqui nos EUA, na extrema-direita, chegou ao Leste Europeu e depois ao Brasil”.

“Por que um livro pode ser proibido e o que é colocado na rede não? O binômio liberdade com responsabilidade. As milícias digitais podem falar o que quiser, mas devem ter coragem para serem responsabilizadas posteriormente”, disse Moraes.

O discurso do ministro também deixou recados para as Forças Armadas. De forma irônica, Moraes comentou as suspeitas de fraudes nas eleições. “Pode haver vida extraterrestre? Pode”, destacou reiterando a segurança das urnas.

Com a derrota na eleição, Bolsonaro terá que deixar o poder. Mas, como a coluna mostrou, o bolsonarismo não morreu. Moraes sabe disso e usou seu breve discurso para deixar claro que não só fez o que precisava ser feito, mas que vai continuar trabalhando para conter os extremismos.

