Agenda da indústria no Congresso dá destaque para a transição energética

Projetos relacionados à transição energética, que integram a chamada “pauta verde” do Congresso Nacional, têm grande destaque na lista das prioridades identificadas pela indústria para votação na Câmara e no Senado.

A Agenda Legislativa 2024, que será entregue, nesta terça-feira, 19, pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, a Rodrigo Pacheco e Arthur Lira contempla 134 itens, e 15 têm relação com o tema.

Somente na Pauta Mínima, que é a seleção das proposições mais urgentes e de maior impacto para o desenvolvimento econômico e social do país, seis dos 17 itens têm o viés sustentável: regulamentação do mercado de carbono, instituição da Política Nacional de Economia Circular, marco legal do hidrogênio de baixo carbono, licenciamento ambiental, Programa de Mobilidade Verde e Inovação e Programa de Aceleração da Transição Energética.

“Ao alinhar-se às demandas globais por produtos mais limpos e sustentáveis, o país revitaliza sua indústria, além de posicionar-se como líder em inovação e sustentabilidade”, destaca o diretor de Relações Institucionais da CNI, Roberto Muniz.