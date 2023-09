A reação de Múcio à decisão do TSE que vetou acesso de militares às urnas

O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou à coluna não ver “nenhum problema” na decisão do Tribunal Superior Eleitoral de retirar as Forças Armadas da lista de entidades fiscalizadoras do processo eleitoral brasileiro.

“Nenhum problema mesmo. Não é da rotina das Forças Armadas. Quando precisarem, estaremos às ordens”, disse José Múcio sobre a determinação da corte – por unanimidade – nesta terça, 26.

A interlocutores, o ministro da Defesa havia dito que se trata de mais um passo na volta à normalidade, com o judiciário exercendo o papel constitucional de um lado – e os militares de outro.

Como mostrou este espaço em novembro de 2022, as Forças Armadas colocaram mais uma mancha em sua história ao instigarem mentiras sobre a segurança das urnas eletrônicas.

A postura foi grave porque manteve o Brasil em clima de “terceiro turno”, mesmo após as eleições, deixando dúvidas sobre a integridade do processo eleitoral em 2022, exatamente como o ex-presidente Jair Bolsonaro queria.

A iniciativa de colocar as Forças Armadas como entidades fiscalizadoras do processo eleitoral, tomada pelo ministro Luís Roberto Barroso em 2021, acabou se mostrando mais tarde um erro, que aumentou a fragilidade institucional no país.

