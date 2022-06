A reação de Lula diante da saia justa de Suplicy revelou muita coisa

Lula ficou constrangido. Bastante, aliás.

Ao ver a apresentação das diretrizes do seu programa de governo à Presidência ser interrompido, nesta terça-feira, 21, por um Eduardo Suplicy revoltado por se sentir escanteado no PT, o ex-presidente abaixou a cabeça.

Lula mostrou aos correligionários que estava lendo um documento, com um leve sorriso no rosto, mas o ambiente era de ruim – de climão mesmo -, se fossemos definir como as novas gerações gostam de descrever.

Suplicy interrompeu Aloizio Mercadante apenas na apresentação do esboço que daqui a semanas culminará no programa de Lula, que lidera as pesquisas eleitorais. Ou seja, era um evento menor, mas o próprio PT deu ares de grandiosidade a ele.

Ocorrer que Suplicy roubou a cena:

“[Quero] entregar ao Aloizio Mercadante a proposta que não foi considerada ainda, entre os itens principais, a instituição da renda básica de cidadania, aprovada por todos os partidos, sancionada pelo presidente Lula e está no programa do PT há muito anos, todo ano. Ele [Mercadante] tem alguma coisa comigo, não me convidou para esta reunião. Você sabe com quem que eu soube da reunião? Ontem a noite; ‘Você não vai na reunião do partido?’. Não fui convidado, mas hoje eu estou aqui. E continuarei trabalhando muito para que Lula e Alckmin instituam a renda básica de cidadania enquanto eu estiver vivo ainda”.

Enquanto Lula lia constrangido e mudava as paginas rapidamente de um documento, Geraldo Alckmin, o vice no chapa do ex-presidente, batia palmas para as declarações de Suplicy e olhava para ele, fazendo sinal de positivo.

Em Brasília, todos conhecem a obsessão – no bom sentido – de Suplicy com renda básica de cidadania, uma bandeira que ele carrega há décadas e que, às vezes, gera constrangimento por sua insistência.

Mas a pauta é boa e merecia um melhor tratamento do PT, assim como Suplicy.

Ele é um quadro histórico do partido – alias, ali, todos eram – mas ele passa uma imagem de humildade, enquanto Mercadante uma de arrogância. Já o Lula… bem, o Lula é o Lula.