A pesquisa interna que fez o PT e Lula buscarem apoio de Marina

A reaproximação de Lula e Marina Silva ganhou (bio)combustível quando Fernando Haddad descobriu há alguns meses – através de pesquisas internas do PT – o quanto a ambientalista agregava para a sua campanha ao governo de São Paulo.

Em alguns levantamentos, Haddad crescia entre quatro e seis pontos percentuais quando associado à ex-ministra do Meio Ambiente em São Paulo.

Hoje candidata a deputada federal, Marina Silva tem sido arrastada por aquilo que os cientistas políticos definem como mudança de percepção do eleitorado.

E não é só no estado mais estado mais populoso do país, onde ela busca a vaga na Câmara, mas também em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Ou seja, nos maiores colégios eleitorais do país.

Daí, a satisfação de Lula em estar ao lado de sua ex-companheira de partido no dia de hoje, quando Marina declarou apoio ao ex-presidente.

Também explica porque o líder esquerdista aderiu, do dia para noite e por completo, as 26 propostas socioambientais da ex-senadora em seu plano de governo para essas eleições.