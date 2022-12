A pergunta que não quer calar sobre o governo Lula

Quantos ministérios terá o governo Lula? No último dia do governo de transição se contabilizavam 37 pastas, segundo apurou a coluna. Esse grande número assusta a iniciativa privada, por exemplo, que tem a impressão de inchaço e ineficiência.

Ocorre que o governo Bolsonaro diminuiu o número de ministérios, mas não transformou a máquina pública em uma engrenagem mais eficiente. Ao contrário: fracassou de forma retumbante.

O que o escritório de transição explicou à coluna é que alguns ministérios custam pouco e tem uma importância na representação daquele setor. É uma forma de estar presente no governo para que não se ignore as diversas causas da sociedade e seus desafios.

Por isso, o ministério da Mulher, da Igualdade Racial, dos Povos Originários. A ideia é dar mais transversalidade às questões que precisam avançar no país. E isso só pode ser feito através da representatividade, já que Jair Bolsonaro expulsou a representação de várias partes da sociedade.

Por isso também a recriação do ministério da Cultura, que ficará a cargo de Margareth Menezes e da divisão da pasta da Economia, com o desmembramento que contará com o ministério do Planejamento e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.