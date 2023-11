A oposição pela oposição de Flávio Bolsonaro e Sergio Moro

A Reforma Tributária sempre foi pauta dos empresários e agentes econômicos mais identificados com a direita. Nesta terça, 7, essa direita resolveu ser contra a única proposta aprovada pelo Congresso Nacional, em 40 anos, para reorganizar o pagamento dos impostos que incidem sobre o consumo.

É a velha visão da oposição pela oposição diante dos nossos olhos, leitor.

Entre os expoentes dessa direita — melhor dizendo, extrema-direita — estão Flávio Bolsonaro, o filho Zero Um de Jair e mais provável herdeiro do seu espólio político, e Sergio Moro, o juiz que mandou prender Lula, virou ministro de Bolsonaro, depois denunciou abuso de poder do chefe, e na campanha fez o que? Se reconciliou com ele.

Aí você para e pensa.

E o PT como oposição? Não tem muita moral para falar! É aquele partido cujos os deputados votaram contra o texto da Constituição, apesar de terem assinado a Carta Magna depois.

O que mais parece é isso mesmo.

Flávio e Moro preferem fazer a oposição pela oposição, mesmo que o governo passado tenha defendido proposta similar de reforma. Alias, Bolsonaro só não conseguiu levar-la adiante pelos seus erros e incompetência.

Aí – você também sabe, leitor – pode haver uma certa dor de cotovelo de ver a agenda avançado pelas mãos da esquerda.

Isso também acontece na política em Brasília.

