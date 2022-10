A nova (e grande) aposta de Bolsonaro no segundo turno

A 20 dias do segundo turno das eleições, o governo lançou, como estava previsto, mais uma aposta para tentar conseguir votos para o presidente Jair Bolsonaro, especialmente entre os eleitores mais pobres. Nesta segunda, 10, começou a ser disponibilizado o crédito consignado do Auxílio Brasil.

O crédito começa a ser pago exatamente no mesmo dia em que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) informou que 79,3% das famílias brasileira está endividada. Nas casas com renda inferior a 10 salários mínimos, o endividamento chega a mais de 80% das famílias.

Embora os números da economia tenham melhorado nesse segundo semestre do ano, com a queda da inflação e dos números do desemprego, o brasileiro vem passando por situações difíceis desde o início da pandemia do coronavírus. O endividamento calculado pelo CNC é a prova de que a população não está conseguindo pagar as contas e, por isso, o crédito consignado pode melhorar a imagem do governo nessa trajetória até o segundo turno.

Bolsonaro tem lutado para conseguir votos entre os eleitores mais pobres. Segundo a pesquisa Ipec divulgada na última semana, Lula tem 64% das intenções de voto na faixa do eleitorado que ganha até 1 salário mínimo contra 29% do atual presidente. Entre os eleitores que ganham de 1 a 2 salários mínimos, a diferença é menor, mas Bolsonaro continua em desvantagem: o petista tem 55% dos votos contra 41% do presidente.

O Auxílio Brasil tem sido exaustivamente usado pela campanha de Bolsonaro para atrair os mais pobres. Agora, o crédito consignado também deve ser amplamente divulgado pelo governo para atrair a atenção. A proposta dá uma nova força ao presidente que continua agindo num “vale-tudo” eleitoreiro para se manter no poder.

Embora ainda não saibam se o consignado vai atrair muitos votos, a campanha de Bolsonaro está comemorando o início do pagamento do crédito. Considerando que o Auxílio Brasil não deu tão certo quanto a equipe econômica esperava em termos eleitorais, fica a dúvida sobre os reais efeitos do crédito consignado nas urnas no dia 30 de outubro.