A nova derrota do governo Lula na Justiça

O pleno do Superior Tribunal de Justiça, que reuniu 30 ministros da corte nesta quarta, 23, finalmente escolheu quem serão os nomes da lista tríplice a ser usada pelo presidente Lula para substituir Félix Fischer, magistrado que deixou o STJ ano passado.

Os três advogados são: Luiz Cláudio Allemand, Otávio Luiz Rodrigues Junior e Daniela Teixeira.

Ocorre que nenhum deles era o candidato do ministro da Casa Civil, Rui Costa, o líder do Governo no Senado, Jaques Wagner, ou mesmo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

A decisão do pleno da corte surpreendeu ao menos os integrantes do governo Lula, segundo apurou a coluna. Diante da situação, o escolhido do presidente não terá vida fácil quando enfrentar a sabatina no Senado.