A nova aliança entre a gigante dos Emirados Árabes e a Marinha brasileira

Uma comitiva da EDGE Group, estatal dos Emirados Árabes, está cumprindo agenda no eixo Rio-São Paulo esta semana.

Gigante de tecnologia, a empresa veio selar parcerias com companhias brasileiras e assinou nesta terça, 26, um contrato com o Corpo de Fuzileiros Navais.

Os árabes já tinham anunciado um acordo com a Marinha brasileira para o desenvolvimento conjunto de um míssil antinavio de longo alcance, em abril.

A coluna acomoanhará de perto o desenrolar destes projetos.

NOVO PAC

Há algumas semanas, no Rio de Janeiro, o Novo PAC foi anunciado com R$ 52,8 bilhões de seus recursos sendo destinados para investimentos em defesa.

Dados do Stockholm International Peace Research Institute mostram que o gasto militar global aumentou 19% entre 2013 a 2022, tendo alcançando um recorde histórico de US$ 2,2 trilhões no ano passado.

Para o chairman da empresa, Faisal Al Bannai, o acordo com os Fuzileiros Navais reforça a estratégia de crescimento no mercado brasileiro por meio de parcerias.

“A EDGE está totalmente comprometida em impulsionar as capacidades em múltiplos domínios na região, com foco específico em comunicações seguras e guerra eletrônica”, disse.

Um ponto que agrada as forças armadas e o governo federal é que as parcerias da EDGE com empresas brasileiras têm transferência de tecnologia, fato pouco comum neste tipo de negociação.

