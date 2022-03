O novo tiro de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro

A nova cacetada do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no governo – já foram tantas – ocorreu na cobrança, mais que merecida, ao Ministério da Justiça sobre a extradição do youtuber bolsonarista Allan dos Santos.

Isso porque, como todos lembram, Moraes determinou, ano passado, a prisão preventiva do youtuber , além, claro, de mandar a imediata extradição de Allan, o fake jornalista que espalha mentiras na internet.

Nada foi feito até agora.

“Oficie-se ao Secretário Nacional de Justiça para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe acerca do andamento do pedido de extradição de Allan dos Santos, investigado nestes autos”, disse Moraes à pasta nesta segunda, 15.

Allan é, na verdade, um foragido da justiça brasileira nos Estados Unidos, com a ajuda do governo Bolsonaro, que ele tanto tanto tanto mente sobre, obviamente louvando a administração que tem sido um fiasco.

O xerife do STF investiga o youtuber no bojo do inquérito das fake news e na investigação dos atos antidemocráticos – ele, Allan, está em quase todos os casos abertos pelo ministro contra este governo.

Alexandre de Moraes não alivia. E Bolsonaro pode ser acossado por suas hostes a atacar o ministro… de novo. Aguardem, Allan faz um papel importantíssimo na religião bolsonarista.

Reservadamente no grupo político de extrema-direita – segundo informaram à coluna (eles não admitem isso em público) – se fala que o magistrado acerta em cheio nos seus “ataques”. Sempre.

Lembram de Alexandre Ramagem, chefe da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), que Moraes não deixou ser nomeado para a chefia da Polícia Federal, como o presidente tanto queria?

Pois bem, desistiu mesmo do trabalho “policial” e vai se candidatar, segundo Juliana Dal Piva, a deputado pelo Rio. Para isso, Ramagem deve deixar a direção da agência e a carreira na PF, de tantos anos, para se filiar ao PL de Bolsonaro.

A cacetada contra o governo, em abril de 2020, gerou um dos piores contra-ataques do presidente contra o STF. Allan dos Santos também é outro do xadrez ultradireitista que foi escanteado pelo ministro.

Esse Moraes…