A lição do 8 de Janeiro para os democratas, por Marina Silva

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, acredita que “os democratas deste país devem tornar o 8 de Janeiro o principal marco cívico da nossa história” desde a redemocratização.

Em mensagem enviada à coluna, a respeitada ambientalista do Brasil mundo afora afirmou que a data é “o dia da vitória, resistência e resiliência dos que estão comprometidos com a Constituição” e que ela “precisa reverberar para as nossas futuras gerações: ‘Democracia sempre. Golpe nunca mais!’”.

Marina Silva ainda afirma que o 8 de Janeiro precisa ser “a constante convocação ao trabalho de aperfeiçoamento das relações entre os brasileiros com o reconhecimento do valor da sua diversidade”.

Leia abaixo a íntegra da mensagem exclusiva da ministra do Meio Ambiente à coluna:



“Os democratas deste país devem tornar o 8 de janeiro o principal marco cívico da nossa história. O dia da vitória, resistência e resiliência dos que estão comprometidos com a Constituição precisa reverberar para as nossas futuras gerações: ‘Democracia sempre. Golpe nunca mais!’ Que o 8 de janeiro seja uma constante convocação ao trabalho de aperfeiçoamento das relações entre os brasileiros com o reconhecimento do valor da sua diversidade, ao empenho das instituições democráticas para estarem cada vez mais a serviço da cidadania e ao compromisso de todos nós com a proteção do nosso valoroso patrimônio ambiental. A nação, assim, se tornará mais soberana, menos desigual e exemplo de respeito pleno à dignidade humana”.

