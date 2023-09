A fala do vencedor do Nobel de Economia em Brasília

A convite da CNI, Joseph Stiglitz, vencedor do Nobel de Economia de 2001, dará uma palestra nesta terça-feira, 12, sobre o papel estratégico do Brasil na transição global para uma economia de baixo carbono. A fala, marcada para as 10 horas da manhã, é um dos destaques do evento “Diálogos Pré-COP28 – O papel da indústria na agenda de clima” – que tem a proposta de adiantar as discussões e projetos que serão levados pelo Brasil à 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em Dubai, nos Emirados Árabes.

Integrante da equipe econômica no governo do ex-presidente americano Bill Clinton, Stiglitz foi também economista-chefe do Banco Mundial. Em 2001, dividiu o Prêmio Nobel de economia com os também americanos George Akerlof e Michael Spence, em reconhecimento ao trabalho dos três sobre a “assimetria de informações” nas relações de mercado.

Saiba a programação do evento Diálogo Pré-COP28

Entre 9h e 18h, a CNI apresentará painéis com a participação de especialistas e representantes do setor industrial e do governo. A mobilização do setor industrial tem sido fundamental para o Brasil avançar no alcance das metas estabelecidas no Acordo de Paris. A estratégia estabelecida pela CNI é focada em quatro pilares: transição energética, mercado de carbono, economia circular, e bioeconomia e conservação florestal. O evento acontecerá em Brasília, mas será transmitido pelo canal da CNI no YouTube.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga