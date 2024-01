A aliança contraditória entre o partido de Tebet e o de Bolsonaro

O MDB apoiou o presidente Lula no segundo turno das eleições presidenciais com um convicto discurso antibolsonarista de Simone Tebet. Tanto a candidata quanto o partido – e isso é importante reforçar – diziam que era preciso derrotar as forças antidemocráticas.

Pois bem.

O problema é que agora, dois anos depois, o deputado Baleia Rossi mudou completamente o discurso. Em entrevista à jornalista Bianca Gomes, o presidente do MDB afirmou que vai fazer uma frente ampla em São Paulo, com Ricardo Nunes, seu correligionário, aceitando o apoio do PL.

Fala-se também na possibilidade de o MDB apoiar o deputado Alexandre Ramagem para a prefeitura do Rio de Janeiro, que é o indicado de Jair Bolsonaro. Aliás, é homem de Bolsonaro – inventado por ele e ninguém mais.

Não é possível que um partido seja contra Bolsonaro na eleição federal – tanto que participa da frete ampla por Lula e sua candidata a presidente tem ministério no governo -, mas se alie às forças apoiadas diretamente pelo ex-presidente em busca de prefeituras.

Essa contradição é insanável.

Baleia Rossi está dizendo que é a eleição mais importante do país. Entretanto, para ele, contudo, os assuntos municipais são apenas locais – nada a ver com o assunto federal.

Não é verdade.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, não vai dar para escapar da federalização. Apoiar qualquer candidato ligado a Bolsonaro é fortalecer a extrema-direita e as forças antidemocráticas que eles diziam combater há menos de dois anos.

Ou não?

PS – Para se ter uma ideia, se o MDB decidir por apoiar Ramagem no Rio em nova aliança com o PL, o MDB estará sob o comando de Carlos Bolsonaro, que preside o Partido Liberal no Rio. Haja contradição…