85% dos eleitores de esquerda estão felizes com democracia, diz pesquisa 

Entre os eleitores que se identificam com o campo da esquerda, 85% estão satisfeitos com a democracia no Brasil – sendo 40% muito satisfeitos e 45% pouco satisfeitos.

Os dados são do Panorama Político 2024, maior pesquisa sobre o tema no Brasil, feita pelo DataSenado em parceria com a Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados da FSB Holding.

Já entre os eleitores autodeclarados de direita, pouco mais da metade (51%) está satisfeita, sendo 11% muito satisfeitos e 40% pouco satisfeitos.

Entre os entrevistados, 15% se declararam de esquerda, 29% de direita, 11% de centro, 40% não se identificaram com nenhuma dessas opções e 6% não souberam ou preferiram não responder.

Na média geral da população brasileira, a satisfação é de 63%, sendo 16% muito satisfeitos e 47% pouco satisfeitos. Outros 33% estão nada satisfeitos e 4% não souberam ou preferiram não responder.

Mesmo com algum grau de insatisfação, dois terços (66%) da população consideram que a democracia é a melhor forma de governo. Apenas 15% responderam que “em algumas situações, um governo autoritário é melhor” e 10% se mostraram indiferentes ao regime político. Outros 9% não souberam ou não responderam.

O conceito de democracia foi previamente informado aos entrevistados da seguinte forma: “Democracia é a forma de governo onde as pessoas escolhem representantes eleitos por meio do voto para elaborar leis e governar”.

Entre 5 e 28 de junho de 2024, foram entrevistados 21.808 brasileiros de todas as 27 Unidades da Federação. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro média nas respostas para dados nacionais foi de 1,2 ponto porcentual.