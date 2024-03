Tarcísio se consagra como número 1 da fila, diz aliado de Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ganhou apoio até de bolsonaristas mais radicais do PL, que antes o vinham com desconfiança, após sua participação no ato convocado pelo ex-presidente no fim do mês passado, na avenida Paulista. “Tarcísio se consagrou como o número 1 da fila. O governador foi muito bem avaliado pelo partido”, relatou um importante aliado do ex-presidente à coluna.

De lá pra cá, houve até o pedido para que o ex-ministro de Bolsonaro se filiasse ao Partido Liberal. Tarcísio nega publicamente a possibilidade de sair do Republicanos, e ainda nesta quarta-feira, 13, disse que está bem no atual partido.

Integrantes do PL, no entanto, acreditam que o governador ainda possa ir para a legenda do ex-capitão depois do fim da janela partidária, período em que os candidatos podem trocar de partido, que vai até o dia 5 de abril.

A avaliação é de que Tarcísio não quer prejudicar o Republicanos nas eleições deste ano, e também partidos que compõe o governo estadual, como o PSD, de Gilberto Kassab, seu secretário de governo.