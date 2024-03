Supostos mandantes do caso Marielle presos e cessar-fogo aprovado pela ONU

Por unanimidade, o STF manteve as prisões de suspeitos de mandar matar Marielle Franco. A Primeira Turma do tribunal analisou em votação virtual as decisões do ministro Alexandre de Moraes que ordenaram a prisão preventiva de Chiquinho Brazão, deputado federal expulso do União Brasil, seu irmão Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A repercussão das prisões e a aprovação de uma proposta de cessar-fogo pelo Conselho de Segurança da ONU são destaques do Giro VEJA.