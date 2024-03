Senador da Comissão de Assuntos Econômicos fala sobre Petrobras a VEJA

O senador da Comissão de Assuntos Econômicos Carlos Viana (Podemos-MG) será o entrevistado do programa Ponto de Vista, de VEJA, transmitido ao vivo às 12h. O parlamentar vai falar sobre a decisão da Petrobras de reter o pagamento dos dividendos extraordinários. A decisão gerou um prejuízo de mais de R$ 55 bilhões em valor de mercado para a companhia. A medida foi vista como uma intervenção política do governo Lula na empresa.

Viana também será abordado sobre a ida do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ao Senado para explicar a crise diplomática envolvendo Brasil e Israel, depois da declaração do presidente Lula comparando a ação do país em Gaza ao Holocausto. O senador chegou a apresentar um requerimento de convite do chanceler, mas Renan Calheiros, presidente da Comissão das Relações Exteriores, se antecipou.

O programa, apresentado por Marcela Rahal, também vai abordar as principais notícias do dia com o colunista Ricardo Rangel.

Lembrando que você pode participar mandando sua pergunta nas nossas redes sociais ou pelo chat.

A entrevista é transmitida simultaneamente no YouTube e na home de VEJA, e para os inscritos no canal de VEJA no WhatsApp.

