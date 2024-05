Saúde mental e leptospirose preocupam, diz secretário de Porto Alegre

O secretário de Saúde de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Fernando Ritter, participou do Ponto de Vista, de VEJA, nesta quinta-feira, 23, para falar sobre a situação da cidade. Semanas depois do início das chuvas, o estado registrou as primeiras mortes por leptospirose, doença geralmente transmitida pela urina de ratos.

Questionado sobre essa questão, Ritter disse que, além da leptospirose, que ainda não teve nenhum caso confirmado na capital gaúcha, outra preocupação é a saúde mental da população. Segundo ele, para aqueles com suspeita de ter contraído a doença, o tratamento preventivo já foi iniciado, com antibiótico, principalmente em socorristas e pessoas que ficaram submersas por dias, além de animais. Já a respeito de possíveis problemas psicológicos, a prefeitura disponibilizou equipes que tratam do tema, com o apoio do Ministério da Saúde e do governo estadual.

A chuva voltou a atingir a capital gaúcha desde ontem, o que fez o nível do Lago Guaíba subir outra vez. Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), foram 14 centímetros em quase 5 horas. Os eventos climáticos no Rio Grande do Sul provocaram estragos em 467 dos 497 municípios do Estado. De acordo com as informações mais recentes da Defesa Civil, a chuva causou 163 mortes.

O secretário revelou que a intensidade da chuva já causou um problema sério em Porto Alegre. Segundo ele, um dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, onde fica o setor da vigilância, precisou ser evacuado. No local, fica um dos núcleos da capital para armazenar vacinas. Ritter disse que preventivamente a gestão removeu as doses para outro local e também tirou freezers e as câmaras frias. “Não podemos perder nada. Tivemos quinze unidades de saúde completamente submersas. Esperamos poder entrar e retomar as atividades o quanto antes”, salientou.

