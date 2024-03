“Saldo foi muito positivo”, diz Tarcísio sobre conversa com Haddad

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que a reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na manhã desta quarta-feira, 13, teve um “saldo muito positivo”. Os dois se encontraram na sede do ministério em Brasília para negociar a dívida do Estado com o governo federal, que hoje está em R$ 260 bilhões.

“Existe uma sensibilidade do governo federal com relação à dívida dos Estados. Um assunto que tem que ser tratado com toda a responsabilidade. A gente precisa de uma solução porque, na maneira como a dívida está indexada hoje, a gente vai ter um estoque crescente, e que não vai acompanhar nem o crescimento da economia nem o crescimento da arrecadação. Então, é uma dívida que se torna impagável, e o governo federal tem essa sensibilidade e esse entendimento”, disse em entrevista a jornalistas após o encontro.

Segundo Tarcísio, o Ministério da Fazenda deve apresentar uma proposta para o presidente da República na semana que vem e, se for aprovada, será discutida com os estados dentro de um prazo de 60 dias. Depois das negociações, a ideia do governo federal é enviar um projeto de lei complementar ao Congresso ainda neste semestre.