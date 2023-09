Relatora da CPMI dos atos golpistas quer acesso à delação de Cid

A senadora Eliziane Gama, relatora da CPMI do 8 de janeiro, afirmou que ainda não há consenso entre os parlamentares para a aprovação do pedido que foi feito de acareação entre Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Em entrevista ao programa semanal de VEJA, Os Três Poderes, a parlamentar disse que a medida seria necessária para resolver contradições em relação aos atentados golpistas de 8 de Janeiro. Os rumos da CPMI do 8/1 e a reportagem exclusiva de VEJA, que mostra que o tenente-coronel confirmou em depoimento à Polícia Federal ter entregue ao ex-mandatário ‘em mãos’ o dinheiro da venda de joias, são os temas do Giro VEJA.

