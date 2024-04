Por que o ex-ministro José Eduardo Cardozo aceitou ser advogado de Cariani

O ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo assumiu a defesa do empresário e influenciador fitness Renato Cariani, réu por tráfico de drogas.

A advogado de Dilma Rousseff no processo que terminou com o impeachment da ex-presidente, em 2016, contou à coluna por que decidiu defendê-lo no processo, que já conta com o advogado Aldo Romani.

Cardozo diz não ter dúvidas da inocência de Cariani e a sócia, Roseli Dorth. “Quando aceitei o caso, fiquei assustado com a ausência de provas. A opinião pública foi induzida ao erro. Eles serão absolvidos, certamente”.

Segundo a investigação feita pela Polícia Federal, o influenciador e outras quatro pessoas tinham um esquema para produzir, vender e fornecer produtos químicos destinados à preparação de drogas. Teriam sido cerca de 12 toneladas de substâncias para refino e adulteração de cocaína e crack. Entre 2014 e 2020, a empresa do influenciador emitiu notas fiscais fraudulentas simulando a venda de insumos para farmacêuticas, entre elas a AstraZeneca. De acordo com a denúncia do MPE, aceita pela Justiça de São Paulo, a empresa alertou as autoridades sobre a suposta fraude.

Nas redes sociais, Cariani tem quase 8 milhões de seguidores, e já negou as acusações. O influencer segue mostrando seu dia a dia fitness e dando dicas sobre alimentação e saúde.