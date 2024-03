PF vê com gravidade falas de Cid em relação ao acordo de delação

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

Uma importante fonte da PF revelou à coluna que a corporação viu com “gravidade as falas” do tenente-coronel Mauro Cid em relação a condução feita pela PF nas investigações contra a tentativa de golpe, e que a instituição representou ao STF um pedido para que ele se esclareça.

Ainda, de acordo com a fonte, “ninguém acusará a PF e o STF dessa forma, e ficará incólume”.

O ex-ajudante de ordens será ouvido nesta sexta-feira, às 13 horas, pelo desembargador Airton Vieira, juíz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, junto com a defesa e um representante da PGR. A PF também vai ouví-lo ainda nesta tarde.