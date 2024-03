O que Mauro Cid disse à PF sobre cartão de vacinação de Bolsonaro

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, disse à Polícia Federal, em depoimento, que fraudou os cartões de vacinação do ex-presidente e da filha de 12 anos, em 2022, a pedido dele. Cid ainda afirmou que entregou os documentos falsos em mãos ao ex-presidente. Bolsonaro, o ex-ajudante e mais 15 pessoas foram indiciadas pela PF nesta segunda-feira por fraude nas carteiras de vacinação. A Polícia Federal também vê elo entre a falsificação do documento de Bolsonaro e o plano de tentativa de golpe. Saiba mais no Giro VEJA.