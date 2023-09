PF inicia nova fase de investigações após delação de Cid

Após o ministro do STF Alexandre de Moraes bater o martelo e homologar o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, a Polícia Federal iniciou nesta segunda-feira nova fase no processo. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro terá que prestar novo depoimento ainda nesta semana. Além disso, a PF vai buscar provas que corroborem com os novos fatos apresentados. Os próximos passos da delação de Cid e as falas contraditórias de Lula sobre a prisão do presidente russo, Vladimir Putin, são os destaques do Giro VEJA.

