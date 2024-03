Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

A reprovação ao trabalho do presidente Lula, em seu terceiro mandato na Presidência, subiu nos últimos meses, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas e superou a marca de 50% em quatro regiões do país — a única exceção é o Nordeste. A pesquisa também testou possíveis cenários para 2026 envolvendo o ex-presidente, Michelle e o governador Tarcísio de Freitas. Acompanhe no Giro VEJA.