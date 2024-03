PEC das Drogas no Senado e novo depoimento de Cid

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O relator da PEC das Drogas, senador Efraim Filho (União-PB), afirmou em entrevista ao Ponto de Vista de VEJA que a decisão sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal cabe ao Congresso, não ao STF. A proposta, defendida pela oposição, pretende criminalizar o porte e posse de qualquer droga. A reação do Senado, a crise envolvendo a Petrobras e o depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro são os destaques do Giro VEJA.