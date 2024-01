Pacheco vai se reunir com líderes para discutir MP da reoneração da folha

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai discutir, na semana que vem, com os líderes de partidos a Medida Provisória editada pelo governo federal que reonera gradualmente a folha de pagamento, a partir de abril. Pacheco estará em Brasília para participar do ato pela democracia no dia 8 de janeiro e deve se reunir com parlamentares.

A MP foi amplamente criticada no Congresso por ser publicada logo após o Legislativo decidir manter o benefício fiscal às empresas.

A coluna conversou com parlamentares envolvidos no projeto de desoneração que disseram que a medida é uma “afronta”, e tem sido chamada como “a derrubada da derrubada do veto”.

Os congressistas acreditam que o governo quer impor uma agenda econômica que não tem votos para ser sustentada no Legislativo. Por ter força de lei e vigência imediata, a MP já começa a valer e depois precisa ser analisada pelo Congresso em até 120 dias após o recesso parlamentar.

Pacheco já disse em nota que “analisará a questão nos primeiros dias de janeiro, mas citou “estranheza sobre a desconstituição da decisão recente do Congresso Nacional sobre o tema”. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo que reúne senadores e parlamentares pediu ao presidente do Senado devolver a MP.

Outra possibilidade que está sendo analisada é discutir com o Palácio se muda a MP para um Projeto de Lei que teria que ser votado pelo Congresso.

A ânsia da equipe econômica pelo déficit fiscal zero é louvável, mas alguns mecanismos para aumentar a arrecadação podem gerar um atrito desnecessário com um Congresso que já não é tão amigável.

