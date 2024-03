O que chamou a atenção do PP na pesquisa para presidência

O PP quis testar vários nomes para as eleições de 2026. O resultado da pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nessa quinta-feira, 28, foi comemorado pelo partido. Isso porque, segundo o presidente da sigla, Ciro Nogueira, “qualquer candidato com o apoio do presidente Bolsonaro se torna competitivo. Lula tem um teto de 44%”.

O fato chega a ser “impressionante” para o senador que destaca: além do bom desempenho da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que chegam a empatar tecnicamente com o presidente num eventual segundo turno, outros candidatos de direita também se saíram bem.

“É um cenário muito positivo se esse grupo de pessoas estiver unido na eleição, como eu acho que vai acontecer”, afirma.

Segundo a pesquisa, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), teria 14,6%, contra 36,6% do petista; o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), marcaria 14,1%, contra 36,8% do presidente; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), perderia por 13,9% a 36,3%; enquanto a senadora Tereza Cristina (PP-MS) faria 13,6%, contra 36,6% de Lula.

Continua após a publicidade

O nome do ex-presidente também foi testado para a disputa nacional, mesmo inelegível. Bolsonaro chega a ficar numericamente a frente de Lula, mas empatado tecnicamente.

A pesquisa ainda revelou outro dado negativo para Lula. A reprovação do governo cresceu em quatro regiões do país e já passa dos 50%, com exceção do nordeste. O recorte mostra uma insatisfação do eleitor com a atual gestão. Fato que acaba contribuindo para outros candidatos ganharem musculatura, e não necessariamente apoio ao ex-capitão.