O que aliados acham de Michelle para a Presidência

Assim como o PL, o PP quer testar a força política de Michelle Bolsonaro. O nome da ex-primeira-dama já foi alvo de pesquisa do partido do ex-presidente Bolsonaro, e agora será testado também pelo Partido Progressista ainda neste mês.

Michelle vem atraindo olhares atentos de experientes nomes da política que veem nela um potencial em plena ascensão. A participação da ex-primeira-dama na manifestação convocada por Bolsonaro no dia 25 de fevereiro foi bastante elogiada e impressionou aliados.

“É mulher, evangélica, bonita, carismática, fala bem e ainda não tem a rejeição de Bolsonaro”, relatou um influente nome do partido à coluna, que admite a real possibilidade de Michelle ser a candidata da direita.

O encantamento tem respaldo em uma recente pesquisa interna encomendada pelo PL, que mostra Michelle apenas 7 pontos atrás de Lula.

Nomes que também serão testados na pesquisa do PP são dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Goiás, Ronaldo Caiado, e de Minas Gerais, Romeu Zema.

Com Bolsonaro inelegível até 2030, vários nomes estão sendo cogitados para herdar a popularidade do ex-capitão. O ex-presidente, no entanto, não gosta da ideia de ter Michelle como uma possibilidade para concorrer à presidência, segundo aliados. Bolsonaro já disse publicamente que a esposa não tem experiência e que o ideal é testá-la para o Senado, caso o ex-juiz Sérgio Moro tenha o mandato cassado.