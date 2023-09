MP vai investigar ex-assessora da ministra Anielle que ofende são-paulinos

O MP vai investigar Marcelle Decothé, ex-assessora especial da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que ofendeu a torcida do São Paulo pelas redes sociais no último domingo, durante a partida entre o time paulista e o Flamengo pela final da Copa do Brasil.

A subprocuradoria de políticas criminais requisitou a instauração do inquérito. Segundo o subprocurador-geral, José Carlos Cosenzo, o promotor responsável ainda vai definir qual o crime ela poderá responder, num prazo de até 30 dias. Mas, de acordo com Cosenzo, as provas de um possível ato de racismo são evidentes, uma vez que as ofensas se tornaram públicas.

Marcelle postou no Instagram uma foto dentro do estádio do Morumbi, em São Paulo, com a frase: “Torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade. Pior tudo de pauliste”.

A publicação gerou revolta de torcedores e do dirigente do clube. Julio Casares publicou nas redes sociais que foi surpreendido negativamente com um “ultrajante” post da assessora. “Algo que vai contra todas as nossas crenças. Em pouco mais de dois anos e meio de gestão, tivemos sempre uma preocupação com a igualdade. Nosso lema é, e sempre será, de que o São Paulo Futebol Clube é de todos, sem haver discriminação de raça, gênero, social, ou de qualquer forma”, disse.

A assessora foi demitida do Ministério dois dias depois do ocorrido. Em nota, a pasta informou que exonerou a funcionária para “evitar que atitudes não alinhadas a esse propósito interfiram no cumprimento de nossa missão institucional”.

Casares também afirmou que a ministra ligou pra ele pedindo desculpas. Segundo a assessoria de imprensa, a questão está encerrada e o clube não vai pedir investigação contra Marcelle.