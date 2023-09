Moraes e Mendes defendem Dino pra evitar Messias no STF

Jorge Messias, Advogado Geral da União, é um nome unânime entre a cúpula do PT para o STF. Nomes de peso defendem o atual AGU, entre eles: a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner e o atual presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

A avaliação é de que, além de ser de extrema confiança, Messias é evangélico progressista e identificado com partido. Não teria risco de ser um outro Cristiano Zanin no Supremo, que foi indicado por ser o ex-advogado de Lula, mas com perfil conservador. A esquerda tem feito duras críticas aos votos dele em pautas que custam caro pro partido.

Outro ponto que conta a favor: incontestável formação jurídica.

A coluna apurou que foi tal avaliação que fez com que dois nomes próximos ao presidente Lula no STF, ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, sugerissem o nome do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Seria mais com intuito de tentar evitar Messias do que, de fato, uma escolha pessoal de ambos.

Tanto Moraes quanto Mendes preferem um perfil parecido, mais combativo. O AGU tem uma postura muito mais conciliadora. A bola, claro, está com Lula.

Caso, Dino vá mesmo para o Supremo, o nome de consenso no PT para o Ministério da Justiça é o do advogado e coordenador do Grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho.

Mas, se o presidente optar mesmo pelo nome de Messias no Supremo, a ideia que se ventila agora é a de que o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, vá para a AGU. E, para o seu lugar na CGU, seja indicada uma mulher.

