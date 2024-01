O ministro da Justiça e Segurança Pública em exercício, Ricardo Capelli, disse nesta quinta-feira, 4, que não há preocupação com risco à segurança para o ato promovido para o aniversário de 1 ano da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. O esquema para o ato pela democracia, a entrevista do ministro do STF Alexandre de Moraes à Veja e a autoria do ataque no Irã são os destaques do Giro Veja.