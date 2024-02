“Momentos mais baixos da República”, diz Gilmar sobre reunião golpista

O ministro do STF Gilmar Mendes afirmou em entrevista ao Ponto de Vista, de VEJA, que a manifestação convocada pelo ex-presidente em meio às investigações se trata de uma tentativa do político de buscar ‘apoio popular’, em meio a ‘provas comprometedoras de ameaça e de ruptura do Estado de Direito e do Estado Democrático’. O decano da Corte ressaltou ainda que não haverá constrangimento a Corte. A entrevista com o ministro, o depoimento de Bolsonaro e a crise diplomática entre Brasil e Israel são os destaques do Giro VEJA.