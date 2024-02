Lula quer ouvir Egito sobre guerra e pedir liberação de brasileiros

O presidente Lula chegou nesta quarta-feira, 14, no Egito, em sua primeira viagem internacional de 2024, para tratar sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, além de assinar um acordo na área de bioenergia com o país.

Segundo interlocutores do Itamaraty, o petista deve reforçar o pedido para a repatriação de 20 brasileiros que estão na Faixa de Gaza, e que precisam de autorização para saírem por Rafah, cidade que faz a fronteira com o Egito.

Porém, a situação por lá está cada vez mais tensa depois que Israel anunciou uma ofensiva na região atrás dos terroristas. O problema é que o local tem sido a única rota de fuga para civis que querem sair de Gaza.

Em outubro do ano passado, coincidentemente no início da guerra, o Brasil assumiu por um mês a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Por isso, o presidente Lula esteve em momentos cruciais das negociações de paz no Oriente Médio.

O fato é que agora o brasileiro deve mais ouvir o presidente egípcio, que participa diretamente dessas conversas, do que falar, segundo fontes do Itamaraty. Reforçando o papel diplomático que o Brasil sempre teve em apoiar os esforços para um cessar-fogo.

Nesta terça-feira, 13, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota alertando para os riscos da nova ofensiva em Rafah, anunciada por Israel. “Tal operação, se levada a cabo, terá como graves consequências, além de novas vítimas civis, um novo movimento de deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos, como vem ocorrendo desde o início do conflito”.

Enquanto a crise humanitária se agrava cada vez mais em Gaza, outra preocupação do governo é com os brasileiros que estão lá, e ainda aguardam uma autorização de todas as partes envolvidas na guerra para deixarem a região.

O Itamaraty reconhece que é uma situação complicada e, diante do atual cenário, bem difícil de ser solucionada, infelizmente.