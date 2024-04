Lula entra em campo, e deve pressionar Lira e Pacheco

Além do trabalho que será feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para evitar pautas-bomba e agilizar a reforma tributária, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também vai participar pessoalmente das negociações. Segundo fontes ouvidas pela coluna, o petista pretende se encontrar nesta semana com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.

Na Câmara, a principal preocupação do governo é com o prazo da regulamentação da reforma tributária. A equipe econômica teme que isso se arraste e fique para o segundo semestre. No Senado, a chamada PEC do Quinquênio, que pode gerar um impacto no orçamento de 42 bilhões de reais, assusta o governo. A proposta já foi aprovada na CCJ e deve ser debatida na terça-feira 23 no plenário.

O texto prevê que, a cada cinco anos de carreira, profissionais do Ministério Público, advogados públicos, delegados da Polícia Federal e outros profissionais recebam um adicional de 5% sobre seus salários, limitados a 35%.

Haddad vai se reunir nesta segunda-feira, 22, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para entender qual o clima no Congresso para essas pautas.