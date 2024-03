Lula deve transferir críticas à Venezuela para o Itamaraty

Giro VEJA - quarta, 27 de março

O lançamento de submarino por Lula e Emmanuel Macron no Rio

Ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, Lula afirmou, nesta quarta-feira, 27, que o Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha garante a soberania brasileira no litoral. A declaração foi feita durante o lançamento do submarino “Tonelero”, fruto de um acordo firmado entre os dois países. O encontro com o presidente francês, os áudios de Mauro Cid e a cassação do deputado Chiquinho Brazão são destaques do Giro VEJA.