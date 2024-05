Governo federal vai suspender a dívida do RS durante estado de calamidade

Giro VEJA - terça, 7 de maio

Rio Grande do Sul se prepara para nova onda de frio e chuva

A situação no Rio Grande do Sul só tende a piorar, de acordo com as previsões meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia. Mais uma onda de frio e chuva deve chegar agora na região Sul do estado. O governo emitiu um alerta para risco de enchentes na região. Saiba mais no Giro VEJA.