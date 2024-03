Gonet elogia CPI da Covid e avalia reabrir investigação contra Bolsonaro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, elogiou o trabalho feito pela CPI da Covid, durante encontro com senadores, nesta terça-feira, 19. O chefe do Ministério Público Federal recebeu o grupo que pede a reavaliação dos pedidos de indiciamentos feitos contra o governo de Jair Bolsonaro que foram arquivados pelo ex-PGR Augusto Aras.

O relator Renan Calheiros e o presidente da CPI, Omar Aziz, estiveram na reunião, acompanhados de outros parlamentares da Comissão que apontou 11 crimes que teriam sido cometidos por Bolsonaro e integrantes do governo, durante o combate à doença no país.

Entre eles, prevaricação, omissão, indicação de tratamento precoce ineficaz, irregularidades na aquisição de vacinas, organização criminosa, utilização irregular de dinheiro público e incentivo de medidas protetivas, como isolamento social e uso de máscaras.

A expectativa do grupo de senadores é de que, com o surgimento de fatos novos em investigações da PF que apontaram, por exemplo, a fraude no cartão de vacinação, delatada pelo tenente-coronel Mauro Cid, a PGR possa reavaliar recursos que estão pendentes de análise no Ministério Público.

Paulo Gonet ficou de analisar as questões, depois de enaltecer o trabalho feito pelos senadores. Com isso, até 70% das provas produzidas contra o ex-presidente Bolsonaro ainda poderiam ser “salvas”, de acordo com um integrante da CPI.