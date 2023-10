Escritório do deputado Emídio de Souza é invadido em SP

Atualizado em 9 out 2023, 12h43 - Publicado em 9 out 2023, 12h36

O escritório do deputado estadual Emídio de Souza, do PT, foi invadido neste fim de semana, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Os bandidos conseguiram entrar depois de utilizar pé de cabra para estourar uma grade do local que não estava integrada ao sistema de segurança, que possui alarme.

Os bandidos arrombaram armários e gavetas, reviraram documentos, mas ainda não foi identificado se os criminosos levaram algum objeto.

Segundo a assessoria de imprensa do deputado, o crime foi percebido pelos assessores quando chegaram para trabalhar na manhã desta segunda-feira (09).

Em nota, o deputado disse esperar uma “rápida apuração pela polícia e identificação e punição do invasor”. Emídio informou também não ter recebido nenhum tipo de ameaça recentemente.

Em uma semana, esse é o segundo crime do tipo contra um parlamentar do PT. Na última segunda-feira, o escritório do deputado federal Alencar Santana foi invadido, em Guarulhos.

O caso foi registrado à polícia e as investigações estão em andamento.

