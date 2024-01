Embate sobre a MP da reoneração e a punição dada a militares

O senador Efraim Filho, autor do PL que estende por mais quatro anos a política de desoneração da folha de pagamentos, afirmou em entrevista ao programa ‘Ponto de Vista’, de VEJA, que líderes partidários pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a devolução da MP da reoneração, editada pelo governo federal. O embate sobre a MP e a punição dada pelo Exército aos militares envolvidos no roubo de metralhadoras são destaques do Giro VEJA.